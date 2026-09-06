Serik'te orman dışı alanda yangın

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Haber: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı