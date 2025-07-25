Antalya'da Okul Bahçesinde Başlayan Yangın Tarım Alanına Sıçradı

Antalya'da Okul Bahçesinde Başlayan Yangın Tarım Alanına Sıçradı
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Aşağıoba Mahallesi İlkokulu'nun bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım alanına sıçradı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesindeki otluk bölgede başladıktan sonra tarım alanına sıçrayan yangın söndürüldü.

Aşağıoba Mahallesi İlkokulu'nun bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler ziraat alanına sıçradı. Burada bir vatandaşa ait saman balyaları tutuştu, traktör römorku alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gönüllü vatandaşların da destek verdiği yangın, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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