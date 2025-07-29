Antalya'da Oğul, Babasıyla Tartışma Sonrası Tutuklandı

ANTALYA'da tartıştığı babası Süleyman Akyol'u (65) 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Oğuzhan Akyol (27), ilk duruşmada, "Ben üniversite bitirdim. Tahliyemi talep ediyorum. Babamı öldürmedim" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol ve üvey kardeşi Buğrahan Akyol ile oturan Oğuzhan Akyol, şubat ayında babasıyla tartışıp evden ayrıldı. Eve, 18 Mart saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.

'BABA OĞUZHAN'I EVE ALMA'

Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp, babasını telefonla arayan Buğrahan Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, " Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti. Bir süre konuşup eve dönen baba-oğul arasında saat 11.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla Süleyman Akyol'un boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı. Eve gelip babasını kanlar içinde gören Buğrahan Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan Akyol tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Akyol, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşına çıktı. Taraf avukatları ve izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu. Olay günü kardeşinin babasıyla konuşmak için eve geldiğini belirten Buğrahan Akyol, "Hareketleri değişikti. Babamla birlikte evin arkasındaki parka gittiler. Bir sıkıntı olabileceğini düşünüp, parkın çevresinde uzaktan izledim. Konuşma bittikten sonra babamın yanına gittim. Babam da 'Yine saçmalıyor, 'Küçükken beni taciz ettin mi' diye sordu' dedi. 'Senin canını alacağım' demiş. Babama, 'Kapıyı sakın ona açma' dedim ve işe gittim. Babamı aradım bir süre sonra ulaşamadım. Arkadaşım Akif Ş.'yi eve yönlendirdim. Sonra biz de eve gittiğimizde babam kanlar içinde yerdeydi. Aralarında husumet yoktu. Uyuşturucu olayından sonra babama tavırları değişti" diye konuştu.

'BABAMI BEN ÖLDÜRMEDİM'

Tutukluluğuna itiraz eden sanık Oğuzhan Akyol ise sadece kamera kaydı nedeniyle tutuklandığını belirterek, "Serbest kalmak istiyorum. Ben üniversite bitirdim. Tahliyemi talep ediyorum. Babamı öldürmedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.