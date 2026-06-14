Antalya'da bir kişi eşini ve kayınpederini silahla öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşayan öğretmen O.B. ile öğretmen eşi Aslıhan Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, pompalı tüfekle eşi ve kayınpederi Cafer Ö'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aslıhan Ö.B. ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ise yakınları tarafından evden götürüldü.

Görgü tanığı Ayşe Ateş, gazetecilere, yıllarca çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi.

Yakında oturduğunu ve silah sesi duyduğunu belirten Ateş, "Benim kızım da 'İnşallah O. abi değildir.' dedi. Kızım önce gitmeme izin vermedi ama sonra eve geldiğimizde eşini ve kayınpederini vurmuş. Aralarında biraz sorun vardı." dedi.