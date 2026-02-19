Haberler

Hastane Personeli Aracında Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan hastane personeli otomobilinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan hastane personeli otomobilinde ölü bulundu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan (33) gece nöbetinden sonra haber alamayan mesai arkadaşları, Buhan'ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan kontrolde Buhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşini polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor