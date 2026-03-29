Manavgat'ta Milli Eğitim Müdürlüğü ile DEKAFOK arasında işbirliği protokolü imzalandı
Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve DEKAFOK arasında imzalanan protokol ile nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambaklarının korunmasına yönelik yeni uygulamalara geçilecek.

Antalya'da, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) arasındaki yeni işbirliği protokolü imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları gibi nesli tehlike altındaki türlerin korunması amacıyla yeni işbirliği protokolüne imza atıldı.

2022'den bu yana süregelen çalışmaları bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen protokol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz ve DEKAFOK Başkanı Seher Akyol tarafından imzalandı.

Öz, yaptığı konuşmada, eğitimin sadece dört duvar arasında sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların, yaşadıkları coğrafyanın doğal zenginliklerini tanımalarını ve korumalarını önemsediklerini ifade etti.

Protokol kapsamında, öğrencilerin teorik bilgileri DEKAFOK'un uygulama merkezinde deneyimleme imkanı bulacağına işaret eden Öz, "Nesli tehlike altındaki türlere sahip çıkmak, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biridir." dedi.

DEKAFOK Başkanı Akyol ise protokolle çocukların doğaya dokunmasını, onu hissetmesini ve bu mirasa sahip çıkmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
