Antalya'da Narkotik Operasyonu: 748 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Narkotik Operasyonu: 748 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında 748 kişi yakalanarak, Türkiye genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Antalya'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 748 aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde narkotik suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan veya hükümlü 748 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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