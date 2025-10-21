Haberler

Antalya'da Narkotik Operasyonlarında 33 Gözaltı

Antalya'da Narkotik Operasyonlarında 33 Gözaltı
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonları kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. 27'si tutukladı, 138 kişi ise uyuşturucu madde bulundurmaktan yakalandı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu ve suç unsurları ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan yakalanan 33 şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 138 şüpheli yakaladı.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 32 şüpheli yakalandı, bunlardan 22'si cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 716 katılımcıya eğitim verildi.

Ayrıca yapılan aramalarda, 3 kilo 709 gram sentetik uyuşturucu, 370 gram esrar, yaklaşık 42 bin 852 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 11 gram kokain, 7 gram eroin, 5 hassas terazi, 1 tabanca, 6 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
