Antalya'da Narkotik Operasyonları: 46 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da polis, son bir haftada uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla ilgili kapsamlı operasyonlar düzenledi. 46 şüpheli tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve materyal ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerince, son bir haftada narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan yakalanan 46 şüpheliden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 191 şüpheli yakaladı.

Aranan kişilere yönelik çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması olan 30 şüpheli yakalandı, bunlardan 16'sı cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 905 katılımcıya eğitim verildi.

Ayrıca yapılan aramalarda, 1936 gram esrar, 1587 sentetik ecza, 370 gram esrar, 908 gram kokain, 362 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram eroin, 2 milyon 309 bin 396 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 1408 sentetik hap, 1 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi, 22 kök kenevir bitkisi ile 4 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
