Antalya'da 2 katlı ev sobadan çıkan yangında küle döndü

Antalya'da 2 katlı ev sobadan çıkan yangında küle döndü
Güncelleme:
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında 80 yaşındaki ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki evlere sıçramasını önledi, ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangında ev sahibi dumandan etkilendi. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın çevredeki diğer evlere de sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1169 sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre evin sobasından kaynaklı çıkan yangında ev sahibi Mehmet P. (80) dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansta müdahale ettikleri yaşlı adamı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi. Ekipler, yoğun duman ve alevlere rağmen yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
