Antalya'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Fatih Mahallesi 3386 Sokak'taki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri, ekipler gelene kadar evde bulunan 2 çocuğu dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Tedbir amaçlı hastaneye götürülen çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.