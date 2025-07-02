Antalya'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

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Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Orhan Ç., yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-400 Karayolu Çakalderesi Mevkisi'nde meydana geldi. Side'den Manavgat istikametinde ilerleyen Ali Orhan Ç.'nin kullandığı 07 SZ 974 plakalı motosikletle, Ali A. idaresindeki 34 HZT 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Orhan Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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