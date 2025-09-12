Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti
Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Şamil Kıranşal, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde atık toplama aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Yusuf Şamil Kıranşal idaresindeki 07 DBC 270 plakalı motosiklet, Kalkan Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı 07 BNY 475 plakalı atık toplama aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
