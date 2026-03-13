Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Murat Çakır, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet ile bariyerlere çarpan Murat Çakır(34), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Kemer- Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Kemer'den Antalya istikametine seyir halindeki 07 BZT 992 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Çakır, Sarısu Kavşağı'na yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralı Çakır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Çakır'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA CENAZE ALINDI

Sabah saatlerinde morga gelen Çakır'ın yakınları, işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Çakır'ın cenazesinin alınması esnasında yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Çakır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Fatih Mezarlığı'na götürüldü.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor