Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen otomobil ve motosiklet çarpışmasında 20 yaşındaki Abdurrahman Efe Hekimoğlu hayatını kaybetti. Olay, Hekimoğlu'nun babası için hapiste bir kayba dönüştü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yavuz K.'nin kullandığı 07 ES 904 plakalı otomobil ile Abdurrahman Efe Hekimoğlu (20) yönetimindeki 48 AUR 888 plakalı motosiklet, Ayanoğlu Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan kaza yerine gelen Hekimoğlu'nun babası, sinir krizi geçirdi. Babalar Günü'nde en acı haberi alan gencin babası, "Defalarca motosiklete binmemesi için uyardım, 'oğlum binme' dedim. 'En güzel arabayı alırım ben sana' dedim. Annene nasıl söyleyeceğim ben şimdi." diye gözyaşı döktü.

Uzun süre motosikletin yanında oturan baba, gencin arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gitmesine şaşırdım
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi

Galatasaray'dan Osimhen için yeni hamle! Teklif öyle böyle değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.