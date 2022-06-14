Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTIAntalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı.
ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI
Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı. Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel