Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2) - Haberler

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Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Bülent Tatoğulları - Güncel
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Antalya'da motosiklet kazası: 3 ölü (2)

ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTIAntalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı.

ÜZERİNDEN BAŞKASININ KİMLİĞİ ÇIKTI

Antalya'da, motosiklet kazasında hayatını kaybeden 3 kişiden 1'inin Saniye Kıran değil Sude Özkardeş (17) olduğu ortaya çıktı. Özkardeş'in üzerinde, akrabası Saniye Kıran'a ait kimliğin bulunduğu kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

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