Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Demre'den Kaş istikametine giden A.T'nin kullandığı 77 ACL 340 plakalı motosiklet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda bariyere çarptı.

Kazada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
Bir işletmenin 35 TL'ye sattığı ekmek arası tantuni gündem oldu

Yarım ekmek tantuninin fiyatını duyan şaştı kaldı! Yorumlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden ağızları açık bırakan itiraf: 'Sürekli aldatan biriydim'

Ünlü modelden ağızları açık bırakan itiraf: "Sürekli aldatan biriydim"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.