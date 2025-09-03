Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir motosikletin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Demre'den Kaş istikametine giden A.T'nin kullandığı 77 ACL 340 plakalı motosiklet, Ağullu Mahallesi D-400 kara yolunda bariyere çarptı.
Kazada, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel