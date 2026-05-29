Antalya'da motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki 14 yaşındaki Muhammed Umer hayatını kaybetti, sürücü Hamza Durmaz yaralandı.

ANTALYA'da, kaldırıma çarpıp devrilen motosikletteki Muhammed Umer (14) hayatını kaybetti, sürücü Hamza Durmaz (17) ise yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hamza Durmaz'ın kontrolünü yitirdiği 07 CGV 103 plakalı motosikleti, caddede kaldırıma çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde motosikletteki Muhammed Umer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü Hamza Durmaz ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhammed Umer'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Umer'in cenazesi, işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı. Umer'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
