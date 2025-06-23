Antalya'da 'Minik Fırçalar' Sergisi Açıldı

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Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sanat Galerisi'nde, 5-12 yaş arasındaki çocukların yaptığı 62 eserden oluşan 'Minik Fırçalar' sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, ZİÇEV yararına düzenlenirken, çocukların sosyal sorumluluk projeleri ile duygusal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Antalya'da çocukların yaptığı resimler, "minik fırçalar" adlı sergiyle sanatseverlerle buluşturuldu.

Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sanat Galerisi'deki serginin küratörlüğünü resim öğretmeni Fatmagül Övey Yıldırımer üstlendi.

Sergide, 5-12 yaş arasında yaklaşık 35 öğrencinin yaptığı 62 eser, sanatseverlerin ve velilerinin beğenisine sunuldu.

Yıldırımer, buradiki konuşmasında, serginin, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) yararına yapıldığını söyledi.

Resimlerin basılı olduğu özel tasarım çantaların, satışa sunulduğunu bildiren Yıldırımer, "Ben günümüz koşullarında çocuklarımızın özellikle sosyal sorumluluk projesi ile duygusal gelişimlerinin desteklenmesini çok önemsiyorum. Açıkçası empati duyguları bu şekilde gelişiyor. O yüzden ben sonuna kadar her sosyal sorumluluk projesinde çocuklarımın yanında olmaya gayret ediyorum." dedi.

Sergi, 28 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
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