Antalya'da Mikro Minyatür Müzesi Açıldı

Antalya'da Mikro Minyatür Müzesi Açıldı
Antalya'da, sanatçı Necati Korkmaz'ın eserlerinin sergilendiği 'Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi' açıldı. Müze, 150 mikroskopla görülebilen eseri ziyaretçilerine sunuyor ve Kaleiçi'nin kültürel değerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mikro minyatür sanatçısı Necati Korkmaz tarafından yapılan ve sadece mikroskopla görülebilen eserlerin yer aldığı "Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi" Antalya'da açıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kentin kültürel mirasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen müze, ATSO Kaleiçi Evi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Kaleiçi'nin açık hava müzesi haline geldiğini söyledi.

Müzedeki mikroskopla görülen eserlerin ilgi odağı haline geleceğini aktaran Şahin, "Biz Kaleiçi bölgesinin kültürel anlamda da yükselmesini arzu ediyoruz, böylece gelen misafirlerimizin hem sayısı hem niteliği artacaktır. Kaleiçi hak ettiği yere hızla gelecektir. Kaleiçi, Antalya'nın hatta dünyanın gözbebeği çok özel ve güzel bir yer. Bugün de bu güzelliğe bir taç daha eklenmiş oldu." dedi.

Sanatçı Necati Korkmaz da ilk kez sergilenen eserleriyle özel bir müze hazırladıklarını ifade etti.

Müzede, insan gözünün çıplak gözle göremeyeceği kadar küçük boyutlarda üretilen 150 eserin yer aldığını belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Bu müzede ayrıca, Türk İslam, kültür ve tasavvuf sanatının çok ince yapılmış eserleri de bulunuyor. Bunun yanı sıra dünyada ilk defa sergiye çıkan ve en büyüğü 0.3, 0.4 milimetre olan resim tabloları var. Bunların hepsine büyüteçlerle ve mikroskopla bakılıyor. Gubari hat sanatının, mikro yazı sanatının en nadir örnekleri yer alıyor. 10 yıl süren eserler de var, en az 3-6 ay arasında biten eserler de var. Eser küçüldükçe yapım süresi artıyor. Antalya'nın var olan turizm potansiyeline yeni bir alternatif katabilmek için enteresan bir müze hazırladık. Umarım yerli ve yabancı turistler gelip bu müzeyi ziyaret ederler."

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ise Antalya'ya yeni bir müze kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sanatçıya teşekkür etti.

Açılışa, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, ATSO üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
