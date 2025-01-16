Antalya'da Mantar Toplarken Kayalıktan Düşen Kişi 7 Saatte Kurtarıldı

Antalya'da mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kayalıktan düşerek yaralanan kişi, havadan ve karadan yürütülen 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Manavgat ile Akseki ilçeleri arasındaki Oymapınar Barajı mevkisine arkadaşı N.G. ile mantar toplamaya giden E.D, dönüşe geçtiklerinde kayalıktan düşerek yaralandı.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, E.D'nin vücudunda kırıklar olduğunu tespit etti.

Bulunduğu nokta sarp olduğu için yaralının alınması için Konya'dan askeri helikopter gönderildi.

Havadan ve karadan yürütülen 7 saatlik çalışmayla kurtarılan yaralı, askeri helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. ?????????????