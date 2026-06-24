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Antalya'da Karaya Oturan Gezi Teknesindeki 3 Kişi Kurtarıldı

Antalya'da Karaya Oturan Gezi Teknesindeki 3 Kişi Kurtarıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde karaya oturan gezi teknesindeki 3 kişiyi kurtarmaya giden balıkçının teknesi de arızalandı. İki teknede mahsur kalan 5 kişi, bölgeye gelen diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde karaya oturan gezi teknesindeki 3 kişiyi kurtarmaya giden balıkçının da teknesi arızalandı. 2 teknede mahsur kalan 5 kişi, bölgeye gelen balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Boğazkent sahilinde meydana geldi. 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi sığ suda karaya oturdu. Mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için bölgeye gelen balıkçı teknesi de arızalandı. Sonradan gelen balıkçı Özgür Karcı, 2 teknede mahsur kalan toplam 5 kişiyi kendi teknesine aldı. Diğer balıkçılar da arızalanan tekneyi, halat bağladıkları kepçeyle kıyıya çıkardı. Alabora olan gezi teknesi ise denizde kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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