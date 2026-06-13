Antalya'da LGS sınavına giren öğrencilerin aileleri heyecanla bekledi

ANTALYA'da öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girerken, aileler okul önlerinde heyecanla çocuklarını bekledi. Bazı aileler de okul yakınlarında bulunan parklara giderek yanlarında getirdikleri masaları kurup, piknik havasında vakit geçirdi.

Antalya'da öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Öğrenciler saat 09.30'da başlayan sınava girerken, aileleri de okul önlerinde çocuklarını beklemeye başladı. Anne babalardan bazıları kaldırımlara otururken, bazıları da Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler ise okul yakınlarında bulunan parklara giderek yanlarında getirdikleri masaları kurup, piknik havasında vakit geçirdi.

'ÇOCUKLARDAN DAHA STRESLİYİZ'

Çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen Mahmut Bahadır, "Zor bir sınav, bütün aileler bekliyor. Çocuklarla beraber hepimiz bu sınavlara hazırlanıyoruz. Bugün de aynı heyecanı yaşıyoruz. Herkes çocuğunun başarılı olmasını istiyoruz. Anne ve babalar olarak çocuklardan daha büyük bir maraton içerisindeyiz. Çocuklar bunun farkında değil ama ne kadar önemli olduğunu bilen bizler heyecanla bekliyoruz. Daha stresliyiz" dedi.

'BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Çocuğunu beklerken Kur'an-ı Kerim okuyan Tuğçe Yılmaz ise "Rabb'im bütün çocuklara hayırlısını versin. Hepsinin yollarını açık etsin. Biz anne ve babalar olarak elimizden geleni yaptık. Ayaklarına taş değmesin. Sınav bitene kadar da burada bekleyeceğim" diye konuştu.

'BİRKAÇ SENENİN EMEĞİ VAR'

Yeğeni için geldiğini söyleyen Sevda Mastar Duygulu da "Heyecanla bekliyoruz. Birkaç senenin emeği var. İnşallah iyi bir şekilde çıkarlar. Burada beklemeye devam edeceğiz" dedi. Kuzeni için annesiyle gelen Berkay Duygulu ise "Kuzenim şu an sınavda ve iyi çalıştığını biliyorum. Kendisini destekliyorum. Ailecek kendisine destek vermeye geldik. İnşallah güzel bir okul kazanır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı