ANTALYA'DA KUZEN DEHŞETİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Antalya'da Yunus Emre Şen (30), aynı apartmanda oturan teyzesi ve üç kuzenini bıçakladı.

Ağır yaralanan Alparslan Gebeş (10), hastanede yaşamını yitirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Şen'in bıçaklı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yunus Emre Şen, apartman girişinde bir süre bekledikten sonra ensesine sakladığı bıçağı çıkartıp, kuzenleri Tayfun Gebeş (29) ile Ferdi Gebeş'i (33) bıçakla yaraladı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ile kuzeni Alparslan Gebeş'in bulunduğu dairenin zilini çalan Yunus Emre Şen, kapının açılmasıyla içeri girdi. Şen, teyzesi ile kuzenini de bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ve Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye götürdü. Ferdi ve Tayfun Gebeş ise taksi ile hastaneye gitti. Polisin operasyonu ile yakalanıp gözaltına alınan Yunus Emre Şen, ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü.

Ense, boyun ve karın bölgesinden yaralanan ve ambulansta kalp masajı yapılan Alparslan Gebeş, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yandan, saldırganın daire kapısı önünde beklediği, ensesine sakladığı bıçağı çıkartıp kuzenlerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (DHA)