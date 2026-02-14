Antalya'da kuvvetli yağış 7 ilçede hasara neden oldu, mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı (5)

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Eşen Çayı taştı, bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 300 dönüm sera ve çok sayıda tarım arazisini su bastı. Su birikintilerinin ulaşıma kapattığı ara yollar nedeniyle özellikle Çayağzı mevkisinde seralarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerinin bölgede kurtarma çalışmalarına başlayacağı belirtildi.