Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri, kentte çalışma yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını gibi olumsuz koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Antalya'da yağışın gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.