Antalya'da Kuaför Tarık Deniz'e Çarpan Sürücü Serbest Bırakıldı

Antalya'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobiliyle çarpıp kaçan ve 3 gün sonra yakalanan sürücü Burak S.'nin (31) serbest bırakılmasına tepki gösteren emekli polis memuru babası Cuma Deniz (61), 'Şahıs, 3 gün içerisinde ne yaptı? Oğlum şu an toprağın altında ama bu adam sokakta. Adalet bunun neresinde?' dedi.

ANTALYA'da kuaförlük yapan Tarık Deniz'e (35) karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobiliyle çarpıp kaçan ve 3 gün sonra yakalanan sürücü Burak S.'nin (31) serbest bırakılmasına tepki gösteren emekli polis memuru babası Cuma Deniz (61), "Şahıs, 3 gün içerisinde ne yaptı? Oğlum şu an toprağın altında ama bu adam sokakta. Adalet bunun neresinde?" dedi.

Olay, 10 Haziran'da saat 03.10 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde otomobilinin dörtlülerini yakarak aracından inen Tarık Deniz, yaya olarak yolun karşısına geçtiği sırada Burak S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Hızlı ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobilini, kimlik ve cüzdanını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kazadan 3 gün sonra polise teslim olan Burak S. gözaltına alındı. Kazada ölen Tarık Deniz ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, meslektaşları Tarık Deniz'i kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını, aileye baş sağlığı dileğinde bulunduklarını söyledi. Demir, "Burada bir adaletsizlik var. Kamera görüntülerinde araba inanılmaz süratli. İnsanlık hali diyelim bu süratle diyelim ki çarptın, niye başından ayrılıyorsun. Orada bekleseydin. Niye arabayı bırakıp kaçtın? 3 gün sonra yakalandın. Adalet bunun neresinde. Bir insanın hayatı bu kadar mı ucuz olur?" dedi.