Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

ANTALYA'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ve beraberindeki kadın yaralandı. Kazanın şiddetiyle aracın tekeri yerinden çıkarken, jantının kırıldığı görüldü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, Cumhuriyet Meydanı istikametinde meydana geldi. 34 HRT 134 plakalı otomobiliyle cadde üzerinden Cumhuriyet Meydanı istikametine doğru ilerleyen Rahmettullah A., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra hızını alamayarak refüje çıktı. Metrelerce savrulduktan sonra durabilen otomobilde büyük çapta hasar oluştu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araçta yaralanan sürücü Rahmettullah A. ile beraberindeki kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TEKERLEK YERİNDE ÇIKTI, JANT PARÇALANDI

Ağaca çarpmanın etkisiyle otomobilin orta kısmında ciddi deformasyon meydana gelirken, arka tekerleklerden birinin yerinden çıktığı, jantın ise ikiye ayrıldığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle ağacın da zarar gördüğü dikkati çekti. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Hasarlı aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme ve çalışma başlatıldı.

