Antalya'da konteynerde yangın; 5'i çocuk 6 ölü

Güncelleme:
KUNDAKLAMA İHTİMALİNE İNCELEMEAntalya'nın Kepez ilçesinde Suriyeli 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı konteyner içerisinde ve etrafında jandarmaya ait yangın tespiti köpeği eşliğinde kundaklama ihtimaline karşın inceleme yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Suriyeli 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı konteyner içerisinde ve etrafında jandarmaya ait yangın tespiti köpeği eşliğinde kundaklama ihtimaline karşın inceleme yapıldı. Yanan evin önünde çocuklara ait oyuncak ve ayakkabılar ile anneye ait bazı eşyaların alevlerin etkisiyle eridiği, bazı yiyeceklerin de küle döndüğü görüldü. Öte yandan hayatını kaybedenlerden Mahmud Ahmed'in üzüm yerken çekilen bir görüntüsü de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
