Antalya'da Klimadan Kaynaklanan Yangında Genç Kadın Hastaneye Kaldırıldı

ANTALYA'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede klimadan kaynaklanan yangında, evde tek başına olan İrem Sude Uygur (25) dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Zerdalilik Mahallesi 1397 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Daireden duman ve alev yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan İrem Sude Uygur alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sırasında evde tek başına bulunan Uygur dumandan etkilenirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının klima motorundan çıktığı belirlendi.