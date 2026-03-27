Antalya'da "Kepez Kitap Fuarı" kapılarını açtı

Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından açılan kitap fuarı 5 Nisan'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitabın insanlığın binlerce yıllık birikimini taşıyan en değerli hazine olduğunu söyledi.

Kepez'in Antalya'nın kalbinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Arat, bugün her yaş ve kesimden vatandaşın fuarda buluştuğunu dile getirdi.

Bir toplumun gücünün okuyan, çalışan, öğreten ve üreten genç nüfusunun çok önemli zenginliği olduğunu ifade eden Arat, "Mili güç unsuru dediğimiz faktörlerden biridir. Çocuklarınızı kitapla büyütmek, onlara bir dünya vermektir. Kitapla iç içe yetişen bir çocuk evrene hakimdir, dünyayı anlar." diye konuştu.

"Kitap, geçmişten geleceğe köprü olan en büyük hazinedir"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de belediye olarak "Akdeniz kültür, edebiyat başkenti Kepez" iddiasıyla yola çıktıklarını söyledi.

Fuara özellikle gençlerin rağbet gösterdiğini vurgulayan Kocagöz, şöyle devam etti:

"Ülkemizde çok ünlü yazarlar, sanatçılar, edebiyatçılar ve düşünürlerimiz var. Onların da burada söyleşileri var. Biz hep 'bir şehir sadece taşlarla büyümez, taş üstüne taş koymak güzeldir ama bir şehrin büyümesi için kültür gereklidir diyoruz. İşte o yüzden okumak gereklidir. Kitap insanlığın hafızasıdır. Kitap, geçmişten geleceğe köprü olan en büyük hazinedir. Biz de bu bilinci gençlere aşılamaya çalışıyoruz. Bu fuarda da çok farklı kategorilerde farklı dallarda kitaplarımız var. Her türlü görüşe saygı göstererek farklı eserlerin sergilenmesini sağladık."

Açılışın ardından, fuar kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fuar, 5 Nisan'a kadar kitapseverleri yayınevleri, yazarlar ve zengin etkinlik programıyla buluşturacak.