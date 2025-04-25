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Antalya'da Kepez Belediye Meclis Üyesi tutuklandı

Antalya'da Kepez Belediye Meclis Üyesi tutuklandı
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Antalya'da "Cumhurbaşkanına hakaret", "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca (33) tutuklandı.

Antalya'da "Cumhurbaşkanına hakaret", "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca (33) tutuklandı.

Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde trafik kazası yapan arkadaşına yardım etmek için kaza yerine gelen Emre Atmaca, bu sırada yaşanan tartışmada polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Atmaca, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "polise mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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