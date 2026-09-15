Haberler

Antalya'da kendini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran M.A, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin telefonla arayarak dolandırmaya çalıştığı yönünde şikayette bulundu.

Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek M.A'nın adının FETÖ ile ilişkilendirildiğini söylediği ve bu yolla baskı altına almaya çalıştığı tespit edildi.

Ekiplerin bilgisi dahilinde şüpheliyle görüşmeye devam eden M.A, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını teslim edeceğini söyledi.

Belirlenen noktada para ve ziynet eşyalarını almaya gelen H.Ç, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı

Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü

Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor

Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Gülistan Doku soruşturmasında 4 tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar! Sayı artıyor
Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Sağlık riski tespit edildi! O tarım ilaçları için geri sayım başladı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Bakan Tekin canlı yayında açıkladı

Kıyafetin ardından öğretmenlere bir yasak daha! Canlı yayında açıkladı