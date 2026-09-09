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Antalya'da keçisini yangından kurtarmak için sırtında taşıyan çocuğun çabası beğeni topladı

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Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında keçisini kurtarmak için sırtında taşıyan çocuğun davranışı takdir topladı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınında keçisini kurtarmak için sırtında taşıyan çocuğun davranışı takdir topladı.

İlçede Sarıabalı Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın olan ormanlık alanda çıkan yangında, tehdit altındaki evler ile ahırlar tahliye edildi.

Bu sırada kendisinin büyüttüğü ve "Akkız" adını verdiği keçisinin yorgun düştüğünü gören Fevzi Fırat Aksay isimli çocuk, keçisini sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Çocuğun keçisini sırtında taşıdığı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Aksay'ın yangının ortasında hayvanını kurtarmak için gösterdiği çaba, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde dün ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Kaynak: AA
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