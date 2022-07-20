Antalya'da keçiboynuzu hırsızlığı şüphelileri yakalandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde başkanına ait bahçedeki keçiboynuzlarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde başkanına ait bahçedeki keçiboynuzlarını çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Manavlı mevkisinde bulunan M.E'ye ait bahçedeki keçiboynuzlarının başkaları tarafından toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, keçiboynuzlarını toplayan şüpheliler İ.A,Y.A. ve E.U'yu suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yaklaşık 250 kilogram keçiboynuzu topladıkları ve bir kısmını araçlarına yüklediklerini belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Yunus Uğur - Güncel Jandarma Hisarcık Gazipaşa Antalya Güncel Haberler

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