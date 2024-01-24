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Antalya'da Kayıp Motokurye Cinayeti: Cansız Beden Bulundu

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Antalya'da 35 gündür kayıp olan motokurye Ali Diken'in arkadaşı tarafından öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı gösterdiği yerde yapılan aramada Diken'in cansız bedeni bulundu.

ANTALYA'da 35 gündür kayıp olan ve aranan motokurye Ali Diken'in (32), arkadaşı Zeynel Boyacı (33) tarafından öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı. Boyacı'nın gösterdiği yerde yapılan aramada, Diken'in cansız bedeni bulundu.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide 'Obert' adlı kadavra arama köpeğinin de katıldığı aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Diken'in cesedi bulunduğu yerden alınarak, otopsi için morga götürüldü. Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatılırken, ceset bulma çalışma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Aralık Ölüm Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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