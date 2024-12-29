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Antalya'da Kayıp Genç Arama Çalışmaları Devam Ederken Başka Bir Ceset Bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, falezlerden denize düşen otomobilde bulunan kayıp Engin Şeker'i arama çalışmaları sırasında başka bir erkeğe ait ceset bulundu. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, Engin Şeker'in cansız bedenini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları sırasında ekiplerce başka bir erkeğe ait ceset bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün bazı sosyal medya hesaplarında "Bir kişinin cansız bedeni bulundu" şeklindeki ifadelerin yer aldığı paylaşımların görüldüğü belirtildi.

Deniz polisi unsurları ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının 25 Aralık'ta falezlerden denize düşen araçta olup kayıp olarak aranan Engin Şeker'in bulunması yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Engin Şeker'in bulunması yönünde devam eden koordineli arama çalışmaları esnasında, bugün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi açıklarında deniz üzerinde erkek bir şahsa ait ceset bulunmuş, yapılan incelemeler neticesinde bulunan cesedin 1970 doğumlu K.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Kayıp Engin Şeker'in arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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