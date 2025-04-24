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Antalya'da Kaybolan Çocuk için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'da Kaybolan Çocuk için Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında kaybolan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz için arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin kaybolduğuna ilişkin yaptığı ihbar sonrası, olayla bağlantılı çocukların ifadelerine başvuruldu ve Sefa'nın bisikletine ulaşıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un (13) ailesi, iki gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu.

İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen iki çocuğun ifadesine başvurdu. Çocukların, bindiği bisiklet ile birlikte Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında ittirdikleri Sefa'nın suya düştüğünü, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

Ekipler, çocukların gösterdiği yerde Sefa'nın bisikletini buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle arama çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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