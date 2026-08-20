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Antalya'da kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışması başlatıldı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Nezir Atak'ı arama çalışması yapılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Nezir Atak'ı arama çalışması yapılıyor.

Şatırlı Mahallesi'nde kızının yanında kalan Nezir Atak, dün öğleden sonra evden ayrıldıktan sonra dönmeyince yetkililerden yardım istendi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, Atak'ın son olarak D-400 kara yolu Kocayatak Kavşağı'nda görüldüğü tespit edildi.

Ekipler, Atak'ın bulunması için arama çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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