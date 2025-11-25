Antalya'da Kaybolan 85 Yaşındaki Adam Kurtarıldı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Ö.B., jandarma ekipleri tarafından ikametinden 5 kilometre uzakta bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam, ailesine teslim edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişi ekiplerce kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıağaç Mahallesi'nde yaşayan Ö.B'nin (85) kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda kayıp kişi, ikametinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel