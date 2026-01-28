Haberler

Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da iki gündür kayıp çocuk için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gündür kaybolan 10 yaşındaki Ali Biçer için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ailesinin yaptığı aramalar sonuçsuz kalırken, çocuğun izine ulaşılamadı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 10 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçer, pazartesi günü öğlen evden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleriyle mahalle sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, mahalle ve çevresindeki tarım alanları, seralar, boş araziler ve sulama kanallarında çalışma yürüttü.

Baba Utku Biçer, oğlunun pazartesi günü annesinin seradan eve döndüğü sırada evden ayrıldığını söyledi.

Oğlunun mont ve terliklerini alarak evden çıktığını belirten Biçer, "Şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı. Olay günü otobüste oğluma benzeyen bir çocuğun görüldüğü bilgisi var, bu ihtimal de değerlendiriliyor. Tek isteğimiz sağ salim bulunması." dedi.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var