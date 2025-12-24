Haberler

Antalya'da kayalık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 27 yaşındaki S.K., jandarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarma operasyonu sonrası S.K., hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacısekililer Mahallesi'nde, Merkez Jandarma Karakolunu arayan S.K. (27), dağlık alanda mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sarp ve kayalık arazide mahsur kalan S.K'nin kurtarılması için bölgeye 2 asayiş ve JAK timi sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalık alana inen ekipler, S.K'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Bölgedeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar