Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu
Antalya'da bir katı atık tesisinde ayrıştırma işlemleri sırasında yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin göbek bağının da üzerinde olduğu belirtirken, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'da katı atık tesisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aynı tesiste, Mayıs 2022'de de yeni doğan erkek bebek cesedi bulunmuştu.
ÇÖPLERİ ARASINDAN BEBEK CESEDİ ÇIKTI
Olay, gece saatlerinde Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki özel firmaya ait Alanya Entegre Katı Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nin 5'inci aşama bölgesinde meydana geldi. Çöp ayrıştırma işlemleri sırasında çalışanlar, ayrıştırma bandında bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
2022'DE DE AYNI YERDE BEBEK CESEDİ BULUNMUŞTU
Yeni doğan erkek bebeğe ait olan cansız bedenin göbek bağının da üzerinde olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aynı tesiste Mayıs 2022'de de yeni doğan erkek bebek cesedi bulunmuştu.