Antalya'da Kapsamlı Trafik Denetimi: 56 Bin 272 Araç Kontrol Edildi

Antalya'da son bir haftada 56 bin 272 araç ve sürücü denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, son bir haftada il genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli denetimlerde 56 bin 272 araç ve sürücü kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde, yük taşıyan 8 bin 89 araç, yolcu taşımacılığı yapan 2 bin 239 araç, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı açısından 6 bin 740 araç, emniyet kemeri kullanımı açısından 12 bin 80 araç ve motosiklet ile motorlu bisikletler de dahil olmak üzere 12 bin 103 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda; 2 bin 657 sürücü yasak park nedeniyle, 330 araç engellilere ayrılmış park yerine park etmekten, bin 817 sürücü hız ihlalinden, 318 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 4 sürücü korsan taşımacılık yapmaktan, 55 araç abartı egzoz kullanmaktan, 1158 sürücü kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 938 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 978 sürücü kask kullanmamaktan, 269 sürücü ise sürücü belgesi olmadan veya belgesi iptal edilmesine rağmen araç kullanmaktan ceza aldı.

Toplamda 14 bin 904 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.