Antalya'da Kanalizasyon İstasyonunda Elektrik Akımına Kapılan 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakıma gelen işçiler Fırat Çiçek ve Emin Akyüz ile yardım için istasyona giren Mahmut Yıldız, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Cenazeler morgdan alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakıma gelen işçiler Fırat Çiçek (37) ve Emin Akyüz (37) ile işçilere yardım için istasyona giren Mahmut Yıldız (33), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 3 kişinin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alındı.

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, istasyona indi. İddiaya göre, akıma kapılan işçilerin yardım çığlıklarını duyan Mahmut Yıldız adlı vatandaş da istasyona indi. Elektrik akımına kapılan işçiler ve Yıldız, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile çıkartılan 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

YAKINLARI MORGA GELDİ

Hayatını kaybeden işçiler Emin Akyüz, Fırat Çiçek ile Mahmut Yıldız'ın yakınları, sabah erken saatlerde adli tıp kurumu morguna geldi. Olay yeri inceleme ekibinin de geldiği morgda incelemelerin yapıldığı esnada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerin geç verilmesine tepki gösterdi. İncelemeleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. İşçilerden Emin Akyüz'ün cenazesi Burdur'un Bucak ilçesine, Fırat Çiçek'in cenazesi Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ne, Mahmut Yıldız'ın cenazesi de defnedilmek üzere Kırıkkale'ye götürüldü. (DHA)