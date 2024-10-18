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Antalya'da Kan Bağışı İhtiyacı Artıyor

Antalya'da Kan Bağışı İhtiyacı Artıyor
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Antalya, organ ve kök hücre nakillerinin merkezi olarak Akdeniz anemisi hastalığına sahip hastaların yoğunlukta olduğu bir bölge haline geldi. Kızılay, kan bağışı kampanyasıyla bağış miktarını artırmayı hedefliyor.

ORGAN ve kök hücre nakillerinin merkezi haline gelen Antalya'da, Akdeniz anemisi hastalığı yoğunlukta görülüyor. Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, "Bağışlarımız yetmeyebiliyor. Akdeniz, en çok kana ihtiyaç duyulan bölge" dedi.

Kızılay tarafından 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasında, bağışların artırılması hedefleniyor. Önemli organ nakilleriyle adını dünyaya duyuran Antalya'da, ihtiyaç her geçen gün artıyor. Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Müdürü Tufan Ertop, Antalya'ya Türkiye ve dünyanın dört bir yanından hasta geldiğini belirterek, "Hasta sayısının yüksek olması da bölgedeki kan ihtiyacını artırıyor. Bağışlarımız yeri geldiğinde yetmeyebiliyor. Yöremize özgü farklı hasta grubumuz var. Ömür boyunca ayda 2 ila 4 ünite kana ihtiyaç duyuyorlar. Talasemi, Akdeniz anemisi hastalarımızın sayısı diğer bölgelere göre Antalya'da daha fazla. Tüm bu faktörleri bir araya topladığımız zaman kan bağışı bizim ve bölgemiz için daha önemli hale geliyor. Akdeniz, en çok kana ihtiyaç duyulan bölge diyebiliriz" dedi.

MANAVGAT'A YENİ KAN BAĞIŞI NOKTASI

Batı Akdeniz'de kurulan kan verme noktalarında yüzlerce ünite kan bağışı yapıldığını söyleyen Ertop, "Kişi başına düşen kan kullanım oranlarına baktığımızda büyükşehirlerle yarışır haldeyiz. Bu yılki kampanyamızın sloganı 'Birbirimize candan bağlıyız.' Antalya, Burdur ve Isparta'da birçok kan merkezimiz var. Yakın zamanda kuracağımız Manavgat kan alma birimimiz de faaliyete geçecek. Düzenli kan veren askeri birlikler, çeşitli kurum ve kuruluşlar var. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yürüttüğümüz kampanyalar mevcut. Bu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Ama yeterli bir seviyede olduğumuzu söylemek mümkün değil. Tüm vatandaşların erken bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akdeniz Anemisi Kızılay Akdeniz Antalya Güncel Sağlık Yaşam

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