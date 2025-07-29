Antalya'da Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. H.T. yönetimindeki kamyonet, diğer sürücü İ.A. ile kaza yaptı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

H.T.'nin kullandığı 07 CCG 724 plakalı kamyonet ile İ.A. yönetimindeki 07 BSV 860 plakalı kamyonet, Bozhöyük Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerden H.T yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti

Ameliyattan çıkar çıkmaz aniden fenalaştı! Genç doktordan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı

Galatasaray'ın yıldızı takım arkadaşlarını dolduruşa getirdi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.