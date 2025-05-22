Antalya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Veda

Antalya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuruna Veda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da kalp krizi geçiren 52 yaşındaki polis memuru Yahya Süslü için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Süslü'nün ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

ANTALYA'da dün evinde kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Yahya Süslü (52) için İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eşi ve kızları ile birlikte yaşayan Yahya Süslü, dün sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli Yahya Süslü için İl Emniyet Müdürlüğü binasında bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Süslü'nün mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Eşi Ayşe Süslü ve kızları Memnune Merve Karlık, Ecrin Süslü, Tuana Süslü ve Derin Süslü cenaze töreni boyunca göz yaşı döktü. Büyük kızı Memnune Merve Karlık merhum polis memuru babasının üniformasını giydi.

Törenin ardından Süslü'nün cenazesi cenaze aracına alınarak, Uncalı Mezarlığına götürüldü. Süslü'nün cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Uncalı Mezarlığına defnedildi.

Haber: Aysu DURSUN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.