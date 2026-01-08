Haberler

Antalya'da kahvehanede bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 sanığa müebbet hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da bir kahvehanede çıkan kavgada bir şahsın silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık beraat etti.

Antalya'da kahvehanede çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanıktan biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri müebbet hapis cezasına çarptırıldı, bir sanığın ise beraatine karar verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Dere, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuklu yargılanan Adem Dere ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Akseven A. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti sanıklardan Furkan Dere'yi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık Adem Dere'ye, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezasına düşürüldü. Sanık ayrıca "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Akseven A. ise beraat etti.

Müşteki avukatı Fırat Kılıç, duruşma sonrası gazetecilere, yargılama sonunda verilen kararın bir nebze olsa ailenin acısını hafiflettiğini belirterek, "Dosyayı takip etmeye devam edeceğiz. Diğer sanığın da ağırlaştırılmış müebbet alması için üst mahkemeye başvuracağız." dedi.

Olay

Kepez ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde 29 Kasım 2024'te kahvehanede yaşanan kavgada Furkan Dere yanındaki silahla ateş ederek Uğur Akyol'un ölümüne neden olmuş, olayla ilgili Furkan Dere, amcası Adem Dere ve Akseven A. gözaltına alınmıştı.

Furkan Dere tutuklanmış, diğer iki sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme, sanık Adem Dere'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Elif Kumal'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı

Sır perdesi aralanıyor! Akıllı saatte yüksek nabız detayı
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın