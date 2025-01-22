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Antalya'da Kadın Çiftçiler İçin İklim Dostu Rehber Projesi Başladı

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Antalya'da kadın çiftçilere yönelik 'İklim Dostu Çiftçi Rehberi: Kadın Çiftçiler İçin Uyum Takvimi' projesi, Avrupa Birliği destekli Erasmus+ Programı kapsamında hayata geçirildi. Proje, kadın çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri amacıyla yürütülüyor.

Antalya'da kadın çiftçilere yönelik hazırlanan, "İklim Dostu Çiftçi Rehberi: Kadın Çiftçiler İçin Uyum Takvimi" projesi başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Birliği destekli proje, Erasmus+ Programı çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Projede, kadın çiftçilerin iklim değişikliğine uyum sağlamaları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliğini doğrudan etkileyen küresel bir sorun olduğunu belirtti.

Kadın çiftçilerin bu değişim karşısında daha dirençli hale gelmesi için projenin önemli olduğunu vurgulayan Erkal, kentin 19 ilçesindeki kadın çiftçilerin iletişimini artırarak, bilgi paylaşımı ve dayanışmayı sağlayacaklarını vurguladı.

İlerleyen süreçte teknik gezi programlarının da yapılacağını aktaran Erkal, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz örnek işletmelere yapılacak ziyaretlerle çiftçilerimizin başarılı tarımsal uygulamaları yerinde görmelerini sağlayacağız. Ayrıca, hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitimlerle kadın çiftçilerimize iklim dostu tarım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız. Türkiye, Yunanistan ve Hırvatistan'daki ortaklarımızla yürüttüğümüz bu proje, sürdürülebilir tarım hedeflerimize büyük katkı sağlayacak."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
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